Вильфанд предупредил о температурных аномалиях на севере Сибири

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температурные аномалии будут доходить до 10-12 градусов на севере Сибири в ближайшие пять-семь дней.

«Аномалия 10-12 градусов будет наблюдаться в течение пяти-семи дней во всей северной Сибири. Аномалия полыхает красным цветом», — приводит РИА Новости слова Вильфанда.

Вильфанд уточнил, что это касается Красноярского края, Ямала и запада Якутии.

Ранее Вильфанд сообщил, что мощный циклон будет причиной опасной погоды с сильными осадками, ветром и ураганами в Хабаровском, Приморском краях, на Сахалине, Камчатке и Курильских островах в ближайшие дни.