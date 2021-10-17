В Египте стартует совместное с Россией учение ВДВ «Защитники дружбы».

«В период с 17 по 29 октября 2021 года в Арабской Республике Египет пройдет совместное российско-египетское тактическое учение «Защитники дружбы-2021» с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран», — приводит Интерфакс сообщение Минобороны России.

Отмечается, что в рамках учения личный состав отработает взаимодействие при подготовке и ведении боевых действий в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований в условиях пустынной местности.

По данным военных, в учении будут задействованы более пятисот десантников из России и Египта.

Ранее сообщалось, что разведчики провели учения в Новосибирской области.