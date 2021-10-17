Новый порядок выезда детей за границу начинает действовать в России

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Приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, вступает в силу в России 17 октября.

«Приказ МВД России «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учёта заявлений о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации» вступает в силу с 17 октября 2021 года, одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра МВД.

В МВД отметили, что новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезда в России от 1 июля.

Подробнее о приказе — в материале RT.

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