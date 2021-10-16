В МВД назвали причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

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Причиной аварии с автобусами в Нижнем Новгороде, в результате которой пострадали 24 человека, стал грузовик, который не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ.
В МВД назвали причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «Уступи дорогу» произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 24 человека.

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