В МВД назвали причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде

Причиной аварии с автобусами в Нижнем Новгороде, в результате которой пострадали 24 человека, стал грузовик, который не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ.

© Наталья Селиверстова

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области. «По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «Уступи дорогу» произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ», — говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 24 человека.