В МВД назвали причину ДТП с автобусами в Нижнем Новгороде
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «Уступи дорогу» произвёл столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 24 человека.