Володин рассказал о доле вакцинированных и переболевших COVID-19 депутатов Госдумы

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Число депутатов Госдумы, которые вакцинированы от COVID-19 или переболели, составляет 92%, рассказал спикер ГД Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселёву для РИА Новости и программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
Володин рассказал о доле вакцинированных и переболевших COVID-19 депутатов Госдумы
  • AP

Он пояснил, что в «Единой России» и ЛДПР не привиты по 5% депутатов, среди депутатов партии «Справедливая Россия — За правду» — 10%, в КПРФ — 18%, а «лидером» по невакцинированным стала фракция «Новые люди» (30%).

«Мы обсуждали этот вопрос. Учитывая, что на сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела, — высокие показатели», — сказал Володин.

Он напомнил, что сам вакцинирован уже в четвёртый раз.

12 октября лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал не пускать в зал депутатов, не сделавших прививку от COVID-19. Он заявил, что 11 депутатов Госдумы VIII созыва заболели коронавирусом.

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