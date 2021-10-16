В Москве произошло ДТП с участием трамвая

Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы.

Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в своём Telegram-канале.

«Сегодня около 14:00 на Открытом шоссе, 15 произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов», — говорится в завялении.

Отмечается, что никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с трамваем.

Ранее URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.