В Москве произошло ДТП с участием трамвая

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Трамвай и автомобиль столкнулись на северо-востоке Москвы.
В Москве произошло ДТП с участием трамвая
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Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в своём Telegram-канале.

«Сегодня около 14:00 на Открытом шоссе, 15 произошло ДТП с участием автомобиля и трамвая, следовавшего по маршруту №36. В результате произошедшего вторая тележка вагона сошла с рельсов», — говорится в завялении.

Отмечается, что никто не пострадал. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с трамваем. 

Ранее URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

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