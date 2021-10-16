По факту ДТП с четырьмя погибшими в Дагестане возбуждено дело

Прокуратура Дагестана сообщила, что по факту столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом, в результате чего погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что ведомство проконтролирует расследование ДТП.

«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст. 264 УК России по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Бабаюртовского района.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека.

14 октября URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.