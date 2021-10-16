По факту ДТП с четырьмя погибшими в Дагестане возбуждено дело

Короткая ссылка
Прокуратура Дагестана сообщила, что по факту столкновения легкового автомобиля с пассажирским автобусом, в результате чего погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело.
По факту ДТП с четырьмя погибшими в Дагестане возбуждено дело
  • РИА Новости

Отмечается, что ведомство проконтролирует расследование ДТП.

«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по ч. 5 ст. 264 УК России по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли четыре человека», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что на место происшествия для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Бабаюртовского района.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в результате ДТП с автобусом погибли четыре человека.

14 октября URA.RU писал, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить