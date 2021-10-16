Инфекционист Роспотребнадзора объяснил рост числа заболевших COVID-19

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась о причинах роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Инфекционист Роспотребнадзора объяснил рост числа заболевших COVID-19
  • Reuters

«На прогнозируемый сезонный подъём заболеваемости COVID-19 наслоился дельта-штамм, который отличается большей заразностью», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, ранее один больной инфицировал двух или трёх человек, а штамм коронавируса «дельта» привёл к тому, что число случаев передачи инфекции доходит до пяти-шести.

Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали антирекорд как по числу новых случаев коронавируса, так и по количеству скончавшихся из-за него.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости наращивать темпы вакцинации.

В сентябре иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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