В России за время пандемии провели более 200 млн тестов на COVID-19

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Роспотребнадзор сообщил, что в России за всё время пандемии коронавируса провели более 200 млн тестов на COVID-19.
В России за время пандемии провели более 200 млн тестов на COVID-19
  • Reuters

«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 200 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что за последние сутки в стране было проведено 792 тыс. тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 16 октября остаются 1 633 417 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие 30 новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в столице.

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