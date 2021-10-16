В МЧС назвали поджог возможной причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге

В пресс-службе МЧС России заявили, что поджог является наиболее вероятной причиной возникновения пожара в торфяниках в Екатеринбурге.

«Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог... Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

В МЧС добавили, что тушение очагов тления торфяника продолжается, за сутки спасателями было ликвидировано пять очагов торфяного пожара.

«Продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены пять магистральных линий для подачи воды», — добавили в ведомстве.

11 октября Екатеринбург затянуло сильным смогом, жители жаловались на запах гари. Причиной этого стало тление торфяника в одном из микрорайонов на окраине города на площади 120 га.

Позднее часть Екатеринбургской кольцевой дороги перекрыли в целях безопасности из-за сильного смога и нулевой видимости.