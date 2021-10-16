В колонии во Владикавказе произошёл пожар

Во владикавказской колонии, где ранее произошли беспорядки, вспыхнул пожар. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев.

«Произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями», — цитирует заявление Цгоева Telegram-канал национальной телекомпании РСО-Алания «Осетия-Ирыстон».

По его словам, пожар был небольшой и его вскоре удалось ликвидировать.

Ранее СМИ сообщали, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1 во Владикавказе, в которой находятся примерно 600 человек.

Позднее во ФСИН подробнее рассказали о волнениях в колонии во Владикавказе.