В СК опровергли данные о госпитализации следователя в Ленинградской области

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В Следственном комитете России опровергли информацию о госпитализации следователя в Ленинградской области после личного приёма граждан главой СК Александром Бастрыкиным.
В СК опровергли данные о госпитализации следователя в Ленинградской области
  • РИА Новости

«У человека ОРВИ вторые сутки, есть осложнения, непонятно, кому нужны такие спекуляции на здоровье», — приводит РИА Новости слова официального представителя СК Светланы Петренко.

Представительница ведомства пожелала заболевшему следователю здоровья, отметив при этом, что СК проведёт назначенную ранее служебную проверку по результатам личного приёма граждан Александром Бастрыкиным.

«Мы объективно во всём разберемся, следователь — сложная профессия, требующая не только крепкого здоровья, твёрдости духа, а также неравнодушного отношения к тем, кому нужна наша помощь и защита», — подчеркнула она.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.

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