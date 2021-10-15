Туапсинский район принял 931 тысячу туристов в курортном сезоне
- © Александр Юрьев
- РИА Новости
Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЗСК.
По данным регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, район принял 931 тыс. туристов.
Как заявил глава района Виталий Мазинов, власти планируют продолжить модернизацию курортной отрасли для привлечения новых туристов.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.