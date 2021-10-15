Туапсинский район принял 931 тысячу туристов в курортном сезоне

В Туапсинском районе Краснодарского края подвели итоги курортного сезона.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ЗСК.

По данным регионального Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, район принял 931 тыс. туристов.

Как заявил глава района Виталий Мазинов, власти планируют продолжить модернизацию курортной отрасли для привлечения новых туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.