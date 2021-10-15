Институт ФМБА подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19»

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные реестра лекарственных средств.

Reuters

«Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: «МИР 19», — говорится в документе. Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявляла, что агентство подаст документы на регистрацию препарата против коронавируса «МИР 19» после окончания второй фазы клинических исследований. Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте этого года и показала безопасность препарата «МИР 19».