ФМБА подаст документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19» к концу года

Федеральное медико-биологическое агентство подаст документы на регистрацию препарата против коронавируса «МИР 19» после окончания второй фазы клинических исследований, заявила глава агентства Вероника Скворцова.

«По сегодняшней регламентации, с учётом эпидемии, возможна регистрация после хорошо проверенных, высокодостоверных результатов первой и второй фазы», — цитирует Интерфакс слова Скворцовой в ходе открытия центра технологий и микрофабрикации в Одинцово.

Вторую фазу исследований планируют завершить к концу года, добавила Вероника Скворцова.

По данным агентства, в ходе экспериментов «МИР 19» позволил снизить концентрацию вируса у инфицированных животных в 10 тыс. раз.

Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте этого года и показала безопасность препарата.

В настоящий момент лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний в центрах ФМБА России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса.