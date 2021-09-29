ФМБА подаст документы на регистрацию препарата от COVID-19 «МИР 19» к концу года
- Reuters
«По сегодняшней регламентации, с учётом эпидемии, возможна регистрация после хорошо проверенных, высокодостоверных результатов первой и второй фазы», — цитирует Интерфакс слова Скворцовой в ходе открытия центра технологий и микрофабрикации в Одинцово.
Вторую фазу исследований планируют завершить к концу года, добавила Вероника Скворцова.
По данным агентства, в ходе экспериментов «МИР 19» позволил снизить концентрацию вируса у инфицированных животных в 10 тыс. раз.
Первая фаза клинических испытаний на человеке была завершена в марте этого года и показала безопасность препарата.
В настоящий момент лекарство проходит вторую фазу клинических испытаний в центрах ФМБА России в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Ранее Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса.