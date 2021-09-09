Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса

Короткая ссылка
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса.
Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса
  • © СПбНИИВС ФМБА России

«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учётом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — цитирует её ТАСС.

Об этом она заявила во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Ранее Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ФМБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить