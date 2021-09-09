Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса
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«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учётом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — цитирует её ТАСС.
Об этом она заявила во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Ранее Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ФМБА.