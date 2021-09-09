Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова рассказала об эффективности вакцины ФМБА против разных штаммов коронавируса.

«Мы разрабатываем универсальную вакцину, которая бы работала на всю линейку коронавирусов и на всю линию SARS-CoV-2, с учётом того, что мы выбираем компоненты консервативные, не подлежащие быстрым изменениям», — цитирует её ТАСС.

Об этом она заявила во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Ранее Скворцова рассказала о ходе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной ФМБА.