Россияне стали чаще работать вахтовым методом в период пандемии

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В период пандемии коронавирусной инфекции россияне стали в два раза больше времени проводить на вахтах.
Россияне стали чаще работать вахтовым методом в период пандемии
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщил оператор сотовой связи «МегаФон», проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

«Согласно Росстату, до пандемии почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом и уезжали в другой регион в среднем на 2—4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2—2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3—5 месяцев», — рассказали в «МегаФоне».

Больше всего работающих вахтовым методом в Амурской, Мурманской, Тюменской областях, а также в ХМАО и ЯНАО.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.

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