Муниципалитетам Адыгеи передали новые школьные автобусы и скорые

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов передал транспортные средства — школьные автобусы и автомобили скорой помощи — представителям республиканских и муниципальных организаций в ходе торжественной церемонии.

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Об этом сообщает портал «Юга.ру». По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина республика получила 17 автомобилей скорой медпомощи и три реанимобиля на общую сумму более 78 млн рублей. Также в регион направили 28 школьных автобусов общей стоимостью 69,3 млн рублей. По сообщениям ОТР, городские станции скорой медицинской помощи и районные больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи.