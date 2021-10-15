Муниципалитетам Адыгеи передали новые школьные автобусы и скорые

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов передал транспортные средства — школьные автобусы и автомобили скорой помощи — представителям республиканских и муниципальных организаций в ходе торжественной церемонии.
Муниципалитетам Адыгеи передали новые школьные автобусы и скорые
  • © Официальный Интернет-сайт исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина республика получила 17 автомобилей скорой медпомощи и три реанимобиля на общую сумму более 78 млн рублей.

Также в регион направили 28 школьных автобусов общей стоимостью 69,3 млн рублей.

По сообщениям ОТР, городские станции скорой медицинской помощи и районные больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи.

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