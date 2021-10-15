Муниципалитетам Адыгеи передали новые школьные автобусы и скорые
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина республика получила 17 автомобилей скорой медпомощи и три реанимобиля на общую сумму более 78 млн рублей.
Также в регион направили 28 школьных автобусов общей стоимостью 69,3 млн рублей.
По сообщениям ОТР, городские станции скорой медицинской помощи и районные больницы Самарской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи.