В Мурманской области вводят QR-коды для посещения ряда спортивных соревнований
- © Александр Авилов
- АГН «Москва»
Об этом сообщает оперштаб региона на своей странице во «ВКонтакте».
Вместе с этим вводится ограничение, по которому заполняемость соответствующих мероприятий не должна превышать 30%.
«Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенёсшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (срок действия — три дня)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что подтвердить право на посещение спортивного мероприятия можно «QR-кодом вакцинированного, переболевшего или прошедшего тестирование».
Ранее власти Приморья с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита.