В Мурманской области вводят QR-коды для посещения ряда спортивных соревнований

Власти Мурманской области приняли решение ввести в регионе обязательные QR-коды для посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает оперштаб региона на своей странице во «ВКонтакте».

Вместе с этим вводится ограничение, по которому заполняемость соответствующих мероприятий не должна превышать 30%.

«Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенёсшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (срок действия — три дня)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подтвердить право на посещение спортивного мероприятия можно «QR-кодом вакцинированного, переболевшего или прошедшего тестирование».

Ранее власти Приморья с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита.