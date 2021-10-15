В Мурманской области вводят QR-коды для посещения ряда спортивных соревнований

Короткая ссылка
Власти Мурманской области приняли решение ввести в регионе обязательные QR-коды для посещения спортивных соревнований в закрытых помещениях из-за ситуации с коронавирусом.
В Мурманской области вводят QR-коды для посещения ряда спортивных соревнований
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает оперштаб региона на своей странице во «ВКонтакте».

Вместе с этим вводится ограничение, по которому заполняемость соответствующих мероприятий не должна превышать 30%.

«Новый порядок предполагает возможность посещения зрителями спортивных соревнований, проводимых в закрытых помещениях при условии: прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, перенёсшие COVID-19 не более шести месяцев назад, имеющие отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (срок действия — три дня)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что подтвердить право на посещение спортивного мероприятия можно «QR-кодом вакцинированного, переболевшего или прошедшего тестирование».

Ранее власти Приморья с 15 ноября вводят систему QR-кодов для посещения культурных, спортивных учреждений и общепита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить