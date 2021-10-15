Социальный технолог Алёхин рассказал о плюсах онлайн-переписи населения

Короткая ссылка
Социальный технолог Роман Алёхин рассказал о преимуществах проведения переписи населения в онлайн-формате.
Социальный технолог Алёхин рассказал о плюсах онлайн-переписи населения
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Голосовать онлайн сейчас популярно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, во время пандемии коронавируса онлайн-формат безопаснее других возможных альтернатив, добавил эксперт.

«Если у нас электронное голосование было довольно популярным, то и перепись онлайн можно популяризировать, если показать, что это важно, полезно и безопасно», — отметил Алёхин.

Принять участие в переписи можно в онлайн-формате, при посещении дома переписчиком, в МФЦ, на стационарных переписных участках.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах.

Ранее НТВ сообщал, что в Ленинградской области к Всероссийской переписи населения привлекут волонтёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить