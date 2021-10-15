Социальный технолог Алёхин рассказал о плюсах онлайн-переписи населения

Социальный технолог Роман Алёхин рассказал о преимуществах проведения переписи населения в онлайн-формате.

«Голосовать онлайн сейчас популярно», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Кроме того, во время пандемии коронавируса онлайн-формат безопаснее других возможных альтернатив, добавил эксперт.

«Если у нас электронное голосование было довольно популярным, то и перепись онлайн можно популяризировать, если показать, что это важно, полезно и безопасно», — отметил Алёхин.

Принять участие в переписи можно в онлайн-формате, при посещении дома переписчиком, в МФЦ, на стационарных переписных участках.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября во всех российских регионах.

Ранее НТВ сообщал, что в Ленинградской области к Всероссийской переписи населения привлекут волонтёров.