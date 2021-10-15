Клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс» начались в Петербурге

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В ходе клинических исследований вакцины от коронавируса «Бетувакс» пациенты получили первые дозы препарата. Об этом сообщила пресс-служба компании «Институт стволовых клеток человека».
Клинические испытания вакцины от коронавируса «Бетувакс» начались в Петербурге
  • Reuters

«15 октября в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» в рамках I–II фазы клинических исследований», — рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Испытания будут проведены с участием 170 пациентов.

Ранее стало известно, что производство новой российской вакцины от коронавирусной инфекции «Бетувакс» может начаться в первой половине 2022 года.

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