Ресторатор Новиков прокомментировал получение звёзд Michelin ресторанами в Москве

Российский ресторатор Аркадий Новиков в беседе с RT прокомментировал получение звёзд Michelin девятью московскими ресторанами.

Новиков отметил, что очень рад и горд, что «иностранная серьёзная организация, которая отвечает за хорошие рестораны, пришла в Россию».

«Я горд, что вообще на Западе заметили российских поваров и рестораторов», — сказал он.

Новиков считает, что «это будет стимулировать российский ресторанный бизнес, фермерские хозяйства, поварское мастерство, официантов, дизайн».

Ранее сообщалось, что девять московских ресторанов получили звёзды Michelin.

Международный директор гастрономического гида Michelin Гвендаль Пулленек отмечал, что в гид в Москве войдут 69 ресторанов.