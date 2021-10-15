Адвокат избитого в метро Москвы пассажира рассказал о его состоянии

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Адвокат Романа Ковалёва, избитого в московском метро тремя мужчинами, Евгений Корчаго рассказал в беседе с RT о состоянии пострадавшего.
Адвокат избитого в метро Москвы пассажира рассказал о его состоянии
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«Врачи пока даже не прогнозируют время выписки — соответственно, реабилитация может оказаться длительной и, возможно, дорогостоящей. В исковых требованиях, наверное, исходить будем уже из этого», — заявил адвокат.

По его словам, он ознакомится с материалами дела, после чего начнёт работу над ходатайством.

Корчаго добавил, что его клиент «пока не хочет взыскать с этих троих нападавших какие-то деньги.

«Возможно, мне удастся его переубедить», — отметил адвокат.

4 октября в вагоне поезда московского метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал их действия как покушение на убийство.

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