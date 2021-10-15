Московские школьники смогут увидеть свои достижения в сфере культуры в МЭШ
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Например, в данном разделе будет содержаться информация о том, что ученик принимал участие в военно-патриотических мероприятиях, общественных движениях, социальных конкурсах или экологических конференциях.
Наряду с этим там будет отображаться и то, сколько раз ребёнок посещал городские музеи, выставки и экскурсии.
Так, в новый раздел уже добавили более 500 тыс. записей о достижениях, они отображаются в хронологическом порядке.
Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».