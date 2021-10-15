Московские школьники смогут увидеть свои достижения в сфере культуры в МЭШ

Московские школьники смогут увидеть свои результаты и достижения в категориях «Гражданская активность» и «Культура» в разделе «Портфолио учащегося» в «Московской электронной школе» (МЭШ).

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Например, в данном разделе будет содержаться информация о том, что ученик принимал участие в военно-патриотических мероприятиях, общественных движениях, социальных конкурсах или экологических конференциях.

Наряду с этим там будет отображаться и то, сколько раз ребёнок посещал городские музеи, выставки и экскурсии.

Так, в новый раздел уже добавили более 500 тыс. записей о достижениях, они отображаются в хронологическом порядке.

Ранее главный врач детской городской поликлиники №122 Александр Брагин в беседе с НСН прокомментировал запуск сервиса «Цифровой паспорт ребёнка».