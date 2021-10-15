В аэропорту Владивостока самолёт при рулении сбил лису
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Об этом информирует РИА Новости.
«Во время руления воздушного судна авиакомпании «Аврора» DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы», — заявили в аэропорту.
Отмечается, что инцидент произошёл 12 октября. В настоящее время ведётся проверка по факту происшествия.
Происшествие не повлияло на работу аэропорта.
10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту. В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.