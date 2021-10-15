В аэропорту Владивостока самолёт при рулении сбил лису

В пресс-службе Международного аэропорта Владивостока сообщили, что самолёт DHC-6 при рулении столкнулся с лисой.

Об этом информирует РИА Новости.

«Во время руления воздушного судна авиакомпании «Аврора» DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы», — заявили в аэропорту.

Отмечается, что инцидент произошёл 12 октября. В настоящее время ведётся проверка по факту происшествия.

Происшествие не повлияло на работу аэропорта.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту. В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.