В аэропорту Владивостока самолёт при рулении сбил лису

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В пресс-службе Международного аэропорта Владивостока сообщили, что самолёт DHC-6 при рулении столкнулся с лисой.
В аэропорту Владивостока самолёт при рулении сбил лису
  • © Международный аэропорт Владивосток

Об этом информирует РИА Новости.

«Во время руления воздушного судна авиакомпании «Аврора» DHC-6 произошло столкновение с лисой на полосе, службы аэропорта оперативно удалили мертвое животное с полосы», — заявили в аэропорту.

Отмечается, что инцидент произошёл 12 октября. В настоящее время ведётся проверка по факту происшествия.

Происшествие не повлияло на работу аэропорта.

10 октября в Татарстане разбился самолёт L-410 с парашютистами на борту. В Минздраве России заявили, что погибли 16 человек, ещё шестеро получили травмы.

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