Минприроды назвало число бездомных кошек и собак в России

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В России в настоящее время примерно 735 тыс. бездомных собак и кошек, работает 501 приют для животных, рассказали в пресс-службе Минприроды. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.
Минприроды назвало число бездомных кошек и собак в России
  • РИА Новости

Для содержания животных необходимо ещё 785 приютов, оценили в ведомстве.

В статье говорится, что Минприроды занимается подготовкой законопроекта о мониторинге популяции бродячих животных, а также рекомендует регионам воспользоваться типовыми проектами приютов для животных. 

Ранее кинолог Наталья Ильина, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.

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