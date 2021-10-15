Минприроды назвало число бездомных кошек и собак в России
- РИА Новости
Для содержания животных необходимо ещё 785 приютов, оценили в ведомстве.
В статье говорится, что Минприроды занимается подготовкой законопроекта о мониторинге популяции бродячих животных, а также рекомендует регионам воспользоваться типовыми проектами приютов для животных.
Ранее кинолог Наталья Ильина, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.