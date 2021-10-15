Матвиенко прокомментировала отношения с США на фоне визита Нуланд в Москву
- РИА Новости
Она отметила, что согласна с высказыванием Белого дома, что консультации в ходе визита Нуланд были полезными, конструктивными.
«И вообще, я сторонник диалога. Мне кажется, сам факт того, что такие переговоры ведутся между Министерством иностранных дел, между Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки, — это очень позитивно», — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что в отношениях России и США «такой завал, что чудес ожидать, каких-то серьёзных решений, договорённостей сложно».
«Но шаг за шагом, постепенно мы всё равно будем выходить на договорённости. Тем более что и Соединённые Штаты это осознают», — заявила она.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что во время визита Нуланд в Москву произошла инвентаризация проблемных вопросов в отношениях двух стран.