Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России
- РИА Новости
«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала она.
По словам Матвиенко, это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».
Ранее в Минздраве сообщили, что соглашения об обеспечении больных коронавирусом бесплатными лекарствами заключены со всеми регионами России.