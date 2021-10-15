Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна в связи с заболеваемостью коронавирусом в стране нет.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала она.

По словам Матвиенко, это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».

Ранее в Минздраве сообщили, что соглашения об обеспечении больных коронавирусом бесплатными лекарствами заключены со всеми регионами России.