Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что оснований для введения общефедерального локдауна в связи с заболеваемостью коронавирусом в стране нет.
Матвиенко заявила об отсутствии оснований для локдауна в России
  • РИА Новости

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — сказала она.

По словам Матвиенко, это делать нецелесообразно, потому что это будет иметь «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».

Ранее в Минздраве сообщили, что соглашения об обеспечении больных коронавирусом бесплатными лекарствами заключены со всеми регионами России. 

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