В Минздраве рассказали об обеспечении лекарствами от COVID-19 регионов России

Соглашения об обеспечении больных коронавирусом пациентов бесплатными лекарствами заключены со всеми регионами России. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«К настоящему моменту Минздравом России заключены соглашения со всеми субъектами России, средства из резервного фонда правительства на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до регионов в полном объёме», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.

Из резервного фонда правительства России в 2021 году выделено более 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом.

Ранее в Кремле назвали безответственным отказ от вакцинации.