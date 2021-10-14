В Минздраве рассказали об обеспечении лекарствами от COVID-19 регионов России
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«К настоящему моменту Минздравом России заключены соглашения со всеми субъектами России, средства из резервного фонда правительства на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом доведены до регионов в полном объёме», — приводит РИА Новости слова Кузнецова.
Из резервного фонда правительства России в 2021 году выделено более 5 млрд рублей на обеспечение лекарствами пациентов с коронавирусом.
Ранее в Кремле назвали безответственным отказ от вакцинации.