В Кремле назвали безответственным отказ от вакцинации

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не проходить вакцинацию от COVID-19 безответственно.
В Кремле назвали безответственным отказ от вакцинации
  • AP

Он ответил на вопрос, каким в Кремле видят выход из ситуации с коронавирусом в стране.

«Продолжать людям разъяснять, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку», — сказал он.

14 октября в России в течение суток выявили 31 299 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии. 

Глава Минздрава страны Михаил Мурашко ранее заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в первую очередь связан с поведением населения и вакцинацией.

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