В Кремле назвали безответственным отказ от вакцинации
- AP
Он ответил на вопрос, каким в Кремле видят выход из ситуации с коронавирусом в стране.
«Продолжать людям разъяснять, что надо прививаться. Продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку», — сказал он.
14 октября в России в течение суток выявили 31 299 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за время пандемии.
Глава Минздрава страны Михаил Мурашко ранее заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в первую очередь связан с поведением населения и вакцинацией.