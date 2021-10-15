Матвиенко назвала главное событие III Евразийского женского форума

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что главным событием III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге является выступление президента России Владимира Путина, поскольку это показывает отношение России к данному вопросу на государственном уровне и понимание важности гендерного равенства.
Матвиенко назвала главное событие III Евразийского женского форума

«Это даёт серьёзный сигнал всем участникам форума, что мы работаем не зря, что это очень важная, нужная работа, это очень серьезный импульс для руководителей всех уровней, для власти всех уровней, что эти вопросы остаются в государстве в числе приоритетов», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что президент подчеркнул необходимость создания возможностей и условий для того, чтобы каждая женщина могла раскрыть свой потенциал «и чтобы женщина не стояла перед выбором, делать ей карьеру или заниматься семьёй».

«Форум идёт динамично, очень энергично, очень содержательно. Вы обратили, наверное, внимание, что вот просто живой муравейник: много площадок, дискуссионных платформ, обсуждений», — отметила она.

Она также отметила, что форум очень своевременный и современный.

14 октября президент в рамках Евразийского женского форума заявил, что в России ведётся работа по созданию условий работы для женщин с детьми, которые планируют после рождения ребёнка заняться карьерой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить