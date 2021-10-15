Матвиенко назвала главное событие III Евразийского женского форума

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью RT заявила, что главным событием III Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге является выступление президента России Владимира Путина, поскольку это показывает отношение России к данному вопросу на государственном уровне и понимание важности гендерного равенства.

«Это даёт серьёзный сигнал всем участникам форума, что мы работаем не зря, что это очень важная, нужная работа, это очень серьезный импульс для руководителей всех уровней, для власти всех уровней, что эти вопросы остаются в государстве в числе приоритетов», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что президент подчеркнул необходимость создания возможностей и условий для того, чтобы каждая женщина могла раскрыть свой потенциал «и чтобы женщина не стояла перед выбором, делать ей карьеру или заниматься семьёй».

«Форум идёт динамично, очень энергично, очень содержательно. Вы обратили, наверное, внимание, что вот просто живой муравейник: много площадок, дискуссионных платформ, обсуждений», — отметила она.

Она также отметила, что форум очень своевременный и современный.

14 октября президент в рамках Евразийского женского форума заявил, что в России ведётся работа по созданию условий работы для женщин с детьми, которые планируют после рождения ребёнка заняться карьерой.