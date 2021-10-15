Якутия вводит систему QR-кодов при посещении общественных заведений

В Якутии вводят систему QR-кодов при посещении заведений общественного питания, театров, кинотеатров, бассейнов, спортивных центров.

Об этом говорится в указе главы Якутии, размещенном в официальном Telegram-канале регионального правительства.

«Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, полученных с использованием специального приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус», и документа, удостоверяющего личность», — говорится в указе.

Такая система вводится с 20 октября 2021 года при посещении театров, концертных организаций, музеев, библиотек, организаций, осуществляющих выставочную деятельность, домов культуры, культурно-досуговых организаций, творческих студий.

C 25 октября она распространяется на остальные учреждения.

Ранее сообщалось, что власти Белгородской области ввели QR-коды для посещения общественных мест.