Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились, поданы документы для постоянной регистрации препарата.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании препарата «Спутник Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».