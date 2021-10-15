Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»
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«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.
Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об использовании препарата «Спутник Лайт» в рамках регулярного бустирования имеющегося иммунитета для борьбы со штаммом «дельта».