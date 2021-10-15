Собянин заявил о бессмысленности новых решений об обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве
- Reuters
«Москва первая в нашей стране ввела обязательную вакцинацию для определённых групп населения. Это врачи, учителя, социальные работники и так далее... И мы не отменяли это решение, поэтому принимать дополнительные решения уже нет никакого смысла», — цитирует его ТАСС.
По мнению главы столицы, необходимо просто продолжать работать «с этими коллективами, чтобы они продолжали прививаться».
Ранее Собянин рассказал о сложностях с вакцинацией от COVID-19 среди пожилых людей.
14 октября URA.RU сообщало, что главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19 в регионе.