Собянин заявил о бессмысленности новых решений об обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ заявил, что в настоящий момент не имеет смысла принимать дополнительные решения об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 среди определённых групп граждан в столице.
Собянин заявил о бессмысленности новых решений об обязательной вакцинации от COVID-19 в Москве
  • Reuters

«Москва первая в нашей стране ввела обязательную вакцинацию для определённых групп населения. Это врачи, учителя, социальные работники и так далее... И мы не отменяли это решение, поэтому принимать дополнительные решения уже нет никакого смысла», — цитирует его ТАСС.

По мнению главы столицы, необходимо просто продолжать работать «с этими коллективами, чтобы они продолжали прививаться».

Ранее Собянин рассказал о сложностях с вакцинацией от COVID-19 среди пожилых людей.

14 октября URA.RU сообщало, что главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских расширил список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19 в регионе.

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