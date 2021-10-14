Лебедев раскритиковал «жанр публичных извинений на камеру»

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» выразил недовольство публичными «извинениями на камеру» в сети за «неаккуратно сказанное слово».

По словам Лебедева, публичные извинения на камеру «становятся какой-то эпидемией»

«Огромное количество людей должны теперь извиняться за самую лютую... за малейшую оплошность, за неаккуратно сказанное слово, за то, что кто-то где-то... почему-то обиделся», — сказал дизайнер.

Он добавил, что «если кто-то кого-то хочет наказать», то для этого «существует суд».

В августе невролог с 30-летним стажем Эмилия Гречаник в стриме RT рассказала, как казахские националисты заставили её извиниться на камеру за речь на русском.