Собянин рассказал о новом розыгрыше квартир среди вакцинированных от коронавируса в Москве
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«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку, — то есть это ещё один стимул», — приводит РИА Новости слова мэра столицы.
Собянин также напомнил о возможности для пожилых москвичей получить выплату в размере 10 тыс. рублей за прививку от коронавируса.
«Пожилым людям это будет стимулом», — заключил Сергей Собянин.
Ранее мэр Москвы подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса.