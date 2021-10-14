Собянин рассказал о новом розыгрыше квартир среди вакцинированных от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью ТВЦ о розыгрыше десяти квартир для вакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19. Розыгрыш продлится в течение пяти недель.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку, — то есть это ещё один стимул», — приводит РИА Новости слова мэра столицы.

Собянин также напомнил о возможности для пожилых москвичей получить выплату в размере 10 тыс. рублей за прививку от коронавируса.

«Пожилым людям это будет стимулом», — заключил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса.