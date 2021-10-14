В «Опоре России» прокомментировали выделение дополнительных средств на выплаты многодетным семьям

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал выделение дополнительных средств на выплаты многодетным семьям.

«Дополнительные средства, вложенные в сферу, оказывают положительное влияние на экономику в целом, увеличивают потребительский спрос и возможности многодетных родителей приобретать более качественные товары для детей и школьные принадлежности, а также делать зимние заготовки овощей и фруктов», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, спрос на меры поддержки со стороны государства оказался высоким.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит ещё около 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет.

В августе уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с Nation News рассказала о поддержке многодетных семей в России.