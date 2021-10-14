Шойгу прибыл в Воронеж для проверки выполнения гособоронзаказа со стороны ПАО «ВАСО»

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Воронеж, чтобы проверить ход выполнения государственного оборонного заказа на ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» (ВАСО).

Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«В рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа министр обороны проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество» и проинспектирует производительные мощности авиационного предприятия», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что глава Минобороны России также проверит объекты инфраструктуры Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

Ранее Шойгу заявил, что планы боевой подготовки Вооружённых сил России на 2021 год полностью выполнены.