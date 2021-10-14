Аллерголог Мухина рассказала, чем может быть вредна осенняя листва

Врач-аллерголог-иммунолог столичного Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рассказала, чем может быть вредна осенняя листва.

«Есть грибковые аллергены: непатогенные плесневые грибки, которые активно дождливой осенью, в период листопада, начинают размножаться. Эти споры летучие, очень мелкие. К сожалению, грибковая аллергия достаточно тяжёлая», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, многие пациенты отмечают, что во время повышенной влажности у них проявляются аллергические реакции.

Как пояснила Мухина, опадающая листва начинает разрушаться, образуется микропыль, и люди, которые имеют аллергию на цветение, могут реагировать на листву.

Ранее доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Радио 1» дал советы по борьбе с осенней хандрой.