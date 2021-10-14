В четверг, 14 октября, начал работу Московский фестиваль прессы.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Как и в 2020 году, организаторы фестиваля — мы с Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) — вынуждены ограничиться проведением онлайн-мероприятий», — заявил заместитель первого секретаря Союза журналистов Москвы Виктор Галустян.

По его словам, в течение трёх дней будут проходить встречи с ведущими столичными издательствами и изданиями, беседы с блогерами и журналистами, мастер-классы, лекции. Также состоится фотоконкурс.

«Смею заверить, что за эти три дня каждый сможет не только познакомиться с тем, чем живёт сейчас московская журналистика, но и научиться чему-то новому и важному для себя», — отметил Галустян.

Ранее сообщалось о форуме современной журналистики «Вся Россия».