В Сочи осенью пройдёт форум современной журналистики «Вся Россия»
- РИА Новости
«Надеемся, что среди участников будут и зарубежные гости... пока подтвердили своё участие делегаты из Болгарии, Сербии и Белоруссии», — цитирует Соловьёва издание «Кубань 24».
Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал о работе организации. В беседе с интернет-изданием argumenti.ru он отметил, что, несмотря ни на что, СЖР продолжит выполнять свою главную функцию — следить за состоянием отрасли и защищать журналистов.