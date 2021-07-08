В Сочи осенью пройдёт форум современной журналистики «Вся Россия»

Президент Союза журналистов России Владимир Соловьёв и мэр Сочи Алексей Копайгородский рассказали о подготовке к 25-му, юбилейному форуму современной журналистики «Вся Россия», который состоится в Сочи с 11 по 15 сентября.

«Надеемся, что среди участников будут и зарубежные гости... пока подтвердили своё участие делегаты из Болгарии, Сербии и Белоруссии», — цитирует Соловьёва издание «Кубань 24».

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв рассказал о работе организации. В беседе с интернет-изданием argumenti.ru он отметил, что, несмотря ни на что, СЖР продолжит выполнять свою главную функцию — следить за состоянием отрасли и защищать журналистов.