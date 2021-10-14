Исследование: россияне стали покупать более дорогие смартфоны
- AP
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование МТС по итогам продаж в III квартале.
По данным экспертов, в июле — сентябре продано 8,4 млн смартфонов.
Число реализованных гаджетов начального уровня (до 5 тыс. рублей) упало на 47%, а смартфоны в категории от 5 до 10 тыс. рублей стали приобретаться на 29% реже.
Спрос на премиальные модели (дороже 40 тыс. рублей) вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Также выяснилось, что стоимость оформляемого в кредит телефона выросла на 31%, средняя цена — 36,7 тыс. рублей.
Ранее психологи Лилия Габдуллина и Илья Козлов прокомментировали интерес пользователей к iPhone.