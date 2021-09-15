Психологи прокомментировали интерес пользователей к iPhone

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Психологи Лилия Габдуллина и Илья Козлов прокомментировали интерес пользователей к iPhone.
Психологи прокомментировали интерес пользователей к iPhone
  • © AP

«Они заполняют внутреннюю пустоту. Когда у человека нет внутреннего наполнения, он начинает это заполнять внешним. У него огромное количество восхищённых взглядов со стороны его любимых женщин, коллег по работе, конкурентов», — заявила Габдуллина в беседе с Life.ru.

Козлов, со своей стороны, выразил мнение, что свою роль играют и маркетинговые службы — специалисты раскручивают значимость товара так, что люди, не имея возможности купить гаджет, всё равно идут и платят за iPhone.

«Тут гонка постоянная. Это не только с электронными гаджетами — и с автомобилями сейчас происходит всё то же самое», — добавил он.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.

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