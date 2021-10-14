Представители «Медузы» не явились в суд по иску о защите чести и достоинства

Представители «Медузы»* не явились на первое слушание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, которое прошло 14 октября в Одинцовском районном суде Московской области. Об этом сообщил RT истец — руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По словам Бородина, журналисты «Медузы» «испугались публичного разглашения» собственных источников.

«Журналисты «Медузы» должны были сегодня прибыть в суд. К сожалению, никого из них мы не увидели. Мои требования самые простые, я хочу понять источник, кто давал информацию в отношении меня», — пояснил руководитель ФПБК.

Бородин добавил, что будет добиваться привлечения к делу «Медузы» Федеральной службы безопасности России.

3 сентября общественник обратился в суд с иском к «Медузе» с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.