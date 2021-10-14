Представители «Медузы» не явились в суд по иску о защите чести и достоинства
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- РИА Новости
По словам Бородина, журналисты «Медузы» «испугались публичного разглашения» собственных источников.
«Журналисты «Медузы» должны были сегодня прибыть в суд. К сожалению, никого из них мы не увидели. Мои требования самые простые, я хочу понять источник, кто давал информацию в отношении меня», — пояснил руководитель ФПБК.
Бородин добавил, что будет добиваться привлечения к делу «Медузы» Федеральной службы безопасности России.
3 сентября общественник обратился в суд с иском к «Медузе» с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.