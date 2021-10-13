Судебное слушание по иску о защите чести и достоинства к «Медузе» назначено на 14 октября

Первое судебное заседание по иску руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина о защите чести и достоинства, на котором ответчиком выступит издание «Медуза»*, назначено на 14 октября. Об этом сообщается на сайте Одинцовского городского суда Московской области.

По словам Бородина, журналист «Медузы» оклеветал его.

«Я считаю, что журналист, который оклеветал меня в своём расследовании, должен понести ответственность. Также издание должно опровергнуть опубликованную информацию обо мне, потому что всё написанное ко мне никакого отношения не имеет. Мы будем просить суд, чтобы «Медуза» предъявила источник, который передал им недостоверную информацию», — пояснил RT Бородин.

3 сентября сообщалось, что Бородин обратился в суд с иском к «Медузе» о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и компенсировать моральный вред в размере 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.