Вице-президент РСТ высказался о снятии в ноябре ограничений на рейсы в курортные города Египта

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта в ноябре.
Вице-президент РСТ высказался о снятии в ноябре ограничений на рейсы в курортные города Египта
  • AP

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что это может стабилизировать цены на туры.

«Поэтому да: коль скоро увеличивается объём перевозок именно на туристических направлениях, то и цены, мы надеемся, будут стабилизироваться», — сказал эксперт.

Со своей стороны, исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН отметила, что «чартерные рейсы нас спасут под зиму».

«Мы все ждали возможности отправлять туристов на отдых в Египет именно чартерными перевозками, потому что чартерные перевозки, конечно, дешевле. Я не могу сказать, что сам отдых резко подешевеет, но что это будет дешевле — точно», — сказала она.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент РСТ Александр Осауленко прокомментировал снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить