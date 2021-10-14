Вице-президент РСТ высказался о снятии в ноябре ограничений на рейсы в курортные города Египта

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта в ноябре.

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что это может стабилизировать цены на туры.

«Поэтому да: коль скоро увеличивается объём перевозок именно на туристических направлениях, то и цены, мы надеемся, будут стабилизироваться», — сказал эксперт.

Со своей стороны, исполняющий обязанности директора Альянса туристических агентств Наталья Осипова в беседе с НСН отметила, что «чартерные рейсы нас спасут под зиму».

«Мы все ждали возможности отправлять туристов на отдых в Египет именно чартерными перевозками, потому что чартерные перевозки, конечно, дешевле. Я не могу сказать, что сам отдых резко подешевеет, но что это будет дешевле — точно», — сказала она.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент РСТ Александр Осауленко прокомментировал снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта.