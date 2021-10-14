В РСТ прокомментировали снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта в ноябре

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Директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко прокомментировал снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта в ноябре.
В РСТ прокомментировали снятие ограничений на рейсы в курортные города Египта в ноябре
  • AP

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что это приведёт к снижению стоимости отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе.

«Поэтому думаю, что мы с вами в преддверии зимнего сезона в принципе увидим снижение цены на данном направлении. И на авиабилеты, и на туристические поездки, и на всё, что, так сказать, относится к этому направлению», — сказал эксперт.

Также прогнозируется рост турпотока из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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