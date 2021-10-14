Путин наградил телеведущего Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Путин наградил телеведущего Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом говорится в соответствующем указе на портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества «Первый канал», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского главу Башкирии Радия Хабирова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить