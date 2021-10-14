Путин наградил телеведущего Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Об этом говорится в соответствующем указе на портале правовой информации.

«За значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Маслякова Александра Васильевича — ведущего программ акционерного общества «Первый канал», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил орденом Александра Невского главу Башкирии Радия Хабирова.