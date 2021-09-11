Путин наградил орденом Александра Невского главу Башкирии
- РИА Новости
Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Хабирова Радия Фаритовича — главу Республики Башкортостан», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Александра Невского сенатора от Северной Осетии Таймураза Мамсурова и орденом Почёта — сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.