Путин наградил орденом Александра Невского главу Башкирии

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Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского главу Башкирии Радия Хабирова.
Путин наградил орденом Александра Невского главу Башкирии
  • РИА Новости

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Хабирова Радия Фаритовича — главу Республики Башкортостан», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Александра Невского сенатора от Северной Осетии Таймураза Мамсурова и орденом Почёта — сенатора от Ингушетии Белана Хамчиева.

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