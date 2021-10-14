Депутаты Госдумы обсудят с Google исполнение компанией законов России

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Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что депутаты нижней палаты российского парламента обсудят с представителями Google исполнение компанией законов России 25 октября.
Депутаты Госдумы обсудят с Google исполнение компанией законов России
  • Reuters

«Google ответил нам, что 25 октября они готовы с нами встретиться в режиме видеоконференции. С той стороны будет представлять (корпорацию. — RT) один из руководителей компании», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что, в частности, у представителя Google планируется спросить, по каким причинам на территории России не действуют правила, которые действуют на территории США и Германии, по удалению незаконного контента.

«Мы хотели бы расширить эту коммуникацию и одновременно обсудить еще и вопросы соблюдения на территории нашей страны Конституции России и российского законодательства, а также цензуры», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в суд поступили два протокола, составленные в отношении Google, за отказ удалить запрещённую информацию. Компании грозит два штрафа на общую сумму 8 млн рублей.

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